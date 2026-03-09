Schule in den Schlagzeilen
Drei Schüler nach Reizgasattacken dauerhaft ausgeschlossen
Großeinsatz 2025 an Ludwigshafener Schule nach Messeralarm
Wiederholt kam es an der Realschule in Ludwigshafen zu Polizeieinsätzen - wie hier 2025. (Archivbild)
Wolfgang Jung. DPA

Einsatzkräfte waren gleich an drei aufeinanderfolgenden Tagen an einer Schule in Ludwigshafen im Einsatz. Für drei Jugendliche hat das nun ordnungsrechtliche Konsequenzen.

Lesezeit 1 Minute

Ludwigshafen/Trier (dpa/lrs) – Die jüngsten Polizeieinsätze wegen Reizgasalarms an drei aufeinanderfolgenden Tagen an der Karolina-Burger-Realschule plus in Ludwigshafen haben Folgen. Die Schulleitung habe den dauerhaften Ausschluss von drei Schülern bestätigt, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier mit. «Somit sind die Ordnungsmaßnahmen beschlossen und umgesetzt.» Zuvor hatten mehrere Medien über den Ausschluss berichtet.

Die Realschule in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz war zuletzt wiederholt in die Schlagzeilen geraten. So war dort im Januar an drei Tagen in Folge Reizgas versprüht worden, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mussten ärztlich behandelt werden. Die drei tatverdächtigen Schüler im Alter von 13 und 15 Jahren waren zunächst vom Unterricht ausgeschlossen worden. Weitere ordnungsrechtliche Maßnahmen, hieß es damals, seien in Vorbereitung.

Im vergangenen Oktober kam es in der Schule auch zu einem Großeinsatz der Polizei, das Gebäude wurde geräumt und durchsucht. Zeugen hatten eine bewaffnete Person gemeldet, gefunden wurde nichts. Im Mai 2025 soll eine Schülerin mit einem Messer auf eine Lehrerin losgegangen sein.

© dpa-infocom, dpa:260309-930-791557/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten