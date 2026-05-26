Behinderungen im Berufsverkehr
Drei Fahrzeuge in Unfall in Saarbrücken verwickelt
Polizei im Einsatz
Gleich drei Fahrzeuge waren in Saarbrücken in einen Unfall verwickelt. (Symbolbild)
Klaus-Dietmar Gabbert. DPA

Einem Autofahrer geht es nicht gut, er verliert die Kontrolle am Steuer. Das hat Auswirkungen. Was genau vorgefallen ist.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mitten im Feierabendverkehr hat ein Unfall mit drei Fahrzeugen in Saarbrücken für Behinderungen gesorgt. Ein 83 Jahre alter Autofahrer habe wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei auf die Gegenfahrbahn gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Dort sei sein Auto mit zwei anderen Fahrzeugen kollidiert. Drei Menschen erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Fahrzeuge sind den Angaben zufolge erheblich beschädigt worden.

© dpa-infocom, dpa:260526-930-132665/1

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Verkehr

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