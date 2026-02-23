Fragen und Antworten
Drängende Themen in Rheinland-Pfalz: Unser Video zeigt Live-Talk mit Ministerpräsident Schweitzer in Koblenz
Ministerpräsident Alexander Schweitzer (mitte) stellte sich nicht nur den Fragen von RZ-Landeskorrespondent Bastian Hauck (links) und Chefredakteur Lars Hennemann, sondern auch weiteren aus dem Publikum.
Kevin Rühle

Am Montagabend war der Ministerpräsident zu Gast im Medienzentrum der Rhein-Zeitung in Koblenz. Etwa 90 Minuten dauerte das Gespräch über drängende Themen in Rheinland-Pfalz. Hier können Sie das Video der Veranstaltung noch einmal ansehen.

Lesezeit 1 Minute

Das Rennen um die Staatskanzlei ist eng: Wie jüngste Umfragewerte zeigen, ringen SPD und CDU in Rheinland-Pfalz um die Spitzenposition. Die Christdemokraten liegen vorne, doch zuletzt konnte die SPD zulegen. Wer die Landtagswahl am 22. März gewinnt, ist zu Beginn der heißen Wahlkampfphase offen – und damit auch, wer künftig Ministerpräsident ist: Der Amtsinhaber Alexander Schweitzer (SPD) oder Herausforderer Gordon Schnieder (CDU). Beide Kandidaten stellen sich live den Fragen von Chefredakteur Lars Hennemann und unserem Landeskorrespondenten Bastian Hauck. Das Gespräch mit Alexander Schweitzer fand am 23. Februar statt, Gordon Schnieder ist am 27. Februar zu Gast - auch diese Runde wird im Livestream übertragen.

 

