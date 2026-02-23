Auch bei der Rhein-Zeitung hält die KI Einzug in die Arbeit der Redaktion. Was genau tun wir, und was tun wir nicht? Chefredakteur Lars Hennemann erklärt den Stand der Dinge und worauf sich die Leserinnen und Leser auch weiterhin verlassen können.
Lesezeit 4 Minuten
Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Arbeitswelt an vielen Stellen, teilweise von Grund auf. Auch der Journalismus und damit die Redaktionen der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben bleiben davon nicht unberührt. Was bedeutet das aber? Entstehen Texte und Bilder künftig in Maschinen und nicht mehr in Köpfen?