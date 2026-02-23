KI bei der Rhein-Zeitung Ein Werkzeug – aber kein Ersatz für den Menschen Lars Hennemann 23.02.2026, 15:09 Uhr

i KI ist die deutsche Abkürzung für "Künstliche Intelligenz", während AI die englische Entsprechung für "Artificial Intelligence" ist: Beide Begriffe beschreiben eine der bedeutendsten technologischen Entwicklungen unserer Zeit. Auch in unserer Redaktion kommt KI zum Einsatz, allerdings mit klaren und transparenten Regeln. Eine lautet: Unsere Fotos bilden die Realität ab, KI wird bei uns allenfalls bei Grafiken oder Symbolfotos wie dem hier gezeigten eingesetzt - und wir machen den Einsatz transparent. GamePixel/Adobe Stock

Auch bei der Rhein-Zeitung hält die KI Einzug in die Arbeit der Redaktion. Was genau tun wir, und was tun wir nicht? Chefredakteur Lars Hennemann erklärt den Stand der Dinge und worauf sich die Leserinnen und Leser auch weiterhin verlassen können.

Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Arbeitswelt an vielen Stellen, teilweise von Grund auf. Auch der Journalismus und damit die Redaktionen der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben bleiben davon nicht unberührt. Was bedeutet das aber? Entstehen Texte und Bilder künftig in Maschinen und nicht mehr in Köpfen?







