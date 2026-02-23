Jazzfest Bonn David Bowies „Blackstar“-Saxofonist kommt nach Bonn Thomas Kölsch 23.02.2026, 11:01 Uhr

i Vor zehn Jahren wurde der US-Saxofonist Donny McCaslin für seine zentrale Mitwirkung an David Bowies Schwanengesang "Blackstar" einem breiten Publikum bekannt - im April gastiert er beim Jazzfest Bonn. Dave Stapleton

Mit seinem einzigartigen Klang hat der US-Saxofonist Donny McCaslin das 2015 aufgenommene, letzte Album der Pop-Ikone David Bowie geprägt – bald spielt er beim Doppelkonzert mit Sängerin Yumi Ito beim Jazzfest in Bonn die Titel seiner neuen CD.

Eigentlich ist es nicht ganz fair, Donny McCaslin auf ein einziges Album zu reduzieren, und dann auch noch auf eines, auf dem nicht sein Name prangt. Doch „Blackstar“, das letzte Album von David Bowie, ist eben etwas Besonderes, und zwar vor allem dank des US-amerikanischen Saxofonisten, der mit seiner Band den vielseitigen und mitunter sehr eigenwilligen Sound der 2015 veröffentlichten Platte maßgeblich prägte.







