Dragqueen Dörthe Dutt: So knallig sind ihre Kostüme
Seit fast 40 Jahren bringt sie Koblenz zum Lachen – und zum Nachdenken. Dörthe Dutt, die schrille Dragqueen mit Herz und Haltung, feiert Triumphe. Ein Blick in die bunte Welt einer Ikone, die Karneval und queeres Leben prägt.
Knallrote Perücke, kesse Lippe und knallige Kostüme: Wer Dörthe Dutt in nur drei Merkmalen beschreiben müsste, könnte die genannten wählen. Wobei die Dragqueen aus Koblenz für ungleich mehr Inhalte steht. Als Grande Dame des Koblenzer Karnevals und als Gesicht der queeren Szene an Rhein und Mosel vereint Madame Dutt Frohsinn, Herz und Haltung in einer Person – genauer: in einer Figur.