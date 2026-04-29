Tornados über dem Westerwald
Donnern derzeit mehr Kampfjets über Rheinland-Pfalz?
Ein Tornado der Bundeswehr: Mehrere Kampfjets wurden zuletzt unter anderem über dem Westerwald beobachtet, mitunter im Tiefflug.
Ein Tornado der Bundeswehr: Mehrere Kampfjets wurden zuletzt unter anderem über dem Westerwald beobachtet, mitunter im Tiefflug. Wird in jüngster Zeit mehr trainiert? Das Luftfahrtamt der Bundeswehr spricht von einer „Intensivierung der Ausbildung und des Fähigkeitserhalts" (Archivbild).
Carsten Rehder. picture alliance/dpa

Pilotinnen und Piloten der Luftwaffe müssen trainieren – auch am Himmel über dem nördlichen Rheinland-Pfalz. Auffällige Flugbewegungen insbesondere von Tornados wurden etwa im Westerwald beobachtet. Was steckt dahinter?

Lesezeit 2 Minuten
Am Dienstagmorgen wurde es plötzlich laut über Ransbach-Baumbach – ein Kampfjet der Bundeswehr im Tiefflug weckte die Aufmerksamkeit etlicher Anwohner. „Mir fallen in jüngster Zeit häufiger solche Flugbewegungen auf“, schilderte ein Leser aus der Stadt im Westerwaldkreis, der sich bei unserer Zeitung meldete.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzBundeswehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten