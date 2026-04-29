Tornados über dem Westerwald Donnern derzeit mehr Kampfjets über Rheinland-Pfalz? Tim Kosmetschke 29.04.2026, 14:00 Uhr

i Ein Tornado der Bundeswehr: Mehrere Kampfjets wurden zuletzt unter anderem über dem Westerwald beobachtet, mitunter im Tiefflug. Wird in jüngster Zeit mehr trainiert? Das Luftfahrtamt der Bundeswehr spricht von einer „Intensivierung der Ausbildung und des Fähigkeitserhalts" (Archivbild). Carsten Rehder. picture alliance/dpa

Pilotinnen und Piloten der Luftwaffe müssen trainieren – auch am Himmel über dem nördlichen Rheinland-Pfalz. Auffällige Flugbewegungen insbesondere von Tornados wurden etwa im Westerwald beobachtet. Was steckt dahinter?

Am Dienstagmorgen wurde es plötzlich laut über Ransbach-Baumbach – ein Kampfjet der Bundeswehr im Tiefflug weckte die Aufmerksamkeit etlicher Anwohner. „Mir fallen in jüngster Zeit häufiger solche Flugbewegungen auf“, schilderte ein Leser aus der Stadt im Westerwaldkreis, der sich bei unserer Zeitung meldete.







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