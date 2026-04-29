Pilotinnen und Piloten der Luftwaffe müssen trainieren – auch am Himmel über dem nördlichen Rheinland-Pfalz. Auffällige Flugbewegungen insbesondere von Tornados wurden etwa im Westerwald beobachtet. Was steckt dahinter?
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Am Dienstagmorgen wurde es plötzlich laut über Ransbach-Baumbach – ein Kampfjet der Bundeswehr im Tiefflug weckte die Aufmerksamkeit etlicher Anwohner. „Mir fallen in jüngster Zeit häufiger solche Flugbewegungen auf“, schilderte ein Leser aus der Stadt im Westerwaldkreis, der sich bei unserer Zeitung meldete.