Die toten Katzenbabys lagen neben einem Trafohäuschen am Bahnübergang. Die Polizei korrigiert ihre erste Einschätzung – offen bleibt, wem die Tiere gehörten.

Bockenheim (dpa/lrs) – Im Fall von tot aufgefundenen Katzenbabys geht die Polizei inzwischen nicht mehr von Tierquälerei aus. Wie die Beamten mitteilten, wurden die Tiere wohl von einem vorbeifahrenden Zug nahe Bockenheim an der Weinstraße erfasst und getötet. Dies habe eine veterinärmedizinische Untersuchung ergeben.

Die Katzen waren am vergangenen Freitag (13.11.) an einem Trafohäuschen neben einem Bahnübergang gefunden worden. Die Polizei war zunächst von Tierquälerei ausgegangen. Daraufhin gingen so viele Hinweise ein, dass die Ermittler die Angaben korrigierten. Jemand hatte die toten Katzen gefunden und neben das Trafohäuschen gelegt.

Die Staatsanwaltschaft werde das Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz voraussichtlich einstellen, hieß es. Wem die Katzen gehörten, ist nach Angaben der Polizei weiterhin unbekannt.