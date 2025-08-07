Notfälle
DLRG-Statistik: Zwei Menschen im Saarland ertrunken
DLRG zieht Zwischenbilanz zur Badesaison 2025
Ulrich Perrey. DPA

Die Zahl der Ertrunkenen ist leicht gesunken. Auffällig: Beide Todesfälle ereigneten sich im Mai in Flüssen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres zwei Menschen ertrunken. Das war einer weniger als im Vorjahreszeitraum, wie aus einer Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hervorgeht. Auffällig: Beide Opfer kamen im Mai ums Leben.

Wie aus der Statistik weiter hervorgeht, sind Flüsse die gefährlichsten Gewässer. Die beiden Ertrunkenen – ein Mann und eine Frau – starben in einem Fluss. Über das Alter der beiden Opfer wurde in der Statistik nichts bekannt.

Deutschlandweit sind laut DLRG zwischen Januar und Juli mindestens 236 Menschen bei Badeunfällen gestorben, ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ein Grund ist nach Einschätzung der Lebensretter der regenreiche Juli.

