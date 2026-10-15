Die Rhein-Zeitung startet mit „rz-Auktion“ eine neue, digitale Versteigerungsplattform. Die für das Projekt Verantwortlichen erklären, wie sie funktioniert und worin der mögliche Vorteil für interessierte Kundinnen und Kunden liegt.

Rechtzeitig vor Weihnachten ein echtes Schnäppchen machen – das wollen in den nächsten Wochen viele. Die Rhein-Zeitung und ihre Heimatausgaben kommen da mit ihrer neuen digitalen Plattform „rz-Auktion“ genau zum richtigen Zeitpunkt. „Wir schaffen echten Mehrwert für alle Beteiligten: Verbraucher profitieren von attraktiven Einstiegspreisen, die Händler von zusätzlicher digitaler Reichweite und neuen Kundenkontakten“, betont Evangelos Botinos, Geschäftsführer der rz Media GmbH, die für das neue Angebot verantwortlich zeichnet.

Mailadresse für die Registrierung

Und so funktioniert es: Vom 24. Oktober bis 2. November können sich alle Interessenten kostenlos auf rz-auktion.de mit einer Mailadresse registrieren. Nach der Registrierung wird ein persönliches Höchstgebot festgelegt. Die Auktionssoftware geht automatisch bis zu diesem Höchstwert mit. Wer am Ende das höchste Gebot abgegeben hat, gewinnt. „Das kennt man etwa von den Bietagenten, die es früher bei Ebay gab“, so Projektleiter Robin Lindner.

i Evangelos Botinos, Geschäftsführer der rz Media GmbH Artur Gruber/rz-Media/Mittelrhein-Verlag

Insgesamt gibt es Waren im Wert von fast 300.000 Euro zu ersteigern: Fahrräder, Möbel, Reisen, Gutscheine, Ausflüge, Hotelaufenthalte, Wellness und vieles mehr. Alle Angebote starten bei 50 Prozent des regulären Ladenpreises. Rein theoretisch sind für Bieter also bis zu 50 Prozent Ersparnis drin, bei begehrten Artikeln sinkt dieser Wert entsprechend. Die Erfahrung aus anderen Verlagen, so Lindner, zeige, dass man im Durchschnitt bei vielen Produkten bei 55 bis 60 Prozent des regulären Ladenpreises abschließen könne.

Mit dem Zertifikat zum Händler

„Nach dem Zuschlag und nach dem Zahlungseingang erhält der Gewinner ein Warenzertifikat, das der Gewinner dann beim jeweiligen Händler oder Anbieter einlösen kann“, erklärt Robin Lindner weiter. Und: „Dabei gelten selbstverständlich die üblichen Widerrufsfristen.“

i Projektleiter Robin Lindner Jens Weber/rz-Media/Mittelrhein-Verlag

Aus dem Handel habe man, so Evangelos Botinos, bereits positive Reaktionen auf die neue Initiative erhalten. „Wir achten darauf, dass wir vor allem mit Unternehmen aus der Region zusammenarbeiten. Auf diese Weise wollen wir zur Stärkung des Einzelhandels und der Dienstleister in den Gebieten beitragen, in denen die Rhein-Zeitung und ihre Heimatausgaben erscheinen.“

„Auch die regionalen Unternehmen haben Vorteile“

Außerdem könnten die hiesigen Händler auf diese Weise natürlich auch umgekehrt dort Reichweite gewinnen, wo sie sie normalerweise nicht hätten: „Die ,rz-Auktion’ macht Angebote von Unternehmen aus der Region für Verbraucher und Dienstleister in ganz Deutschland und darüber hinaus zugänglich“, erläutert Lindner. Beworben wird die Aktion auf verschiedenen Kanälen: in der Zeitung, online und auf Social Media. Auch einen eigenen, tagesaktuellen Newsletter soll es geben.

Im November wird dann intern Bilanz gezogen. Danach wird entschieden, ob die Auktion 2027 wiederholt wird. Vorstellen könne man sich das durchaus, so Botinos. red

Transparenzhinweis: Die rz Media GmbH ist die Vermarktungsgesellschaft des Mittelrhein-Verlages, in dem auch die Rhein-Zeitung erscheint.