Mainz (dpa/lrs) – Neuer Anlauf: Der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionschef und frühere Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat es auf Tickets bei einem der Oasis-Konzerte im kommenden Jahr abgesehen. Registriert habe er sich «als großer Fan» für die Konzerte in der Münchner Allianz Arena im kommenden Juli sowie für Manchester, die Heimat der Britpop-Band, und das englische Knebworth, verriet Schweitzer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Oasis-Fans wie Schweitzer mussten nach der Reunion-Tour 2025 der Musikerbrüder Liam und Noel Gallagher länger auf weitere Auftritte warten. Kürzlich kündigte die beiden dann eine ganze Reihe von Konzerten in Großbritannien, Europa und den USA zwischen Mai und September 2027 an.

Bei der vorangegangenen Tour war Schweitzer leer ausgegangen, hatte aber damals aber schon angekündigt, nicht aufgeben zu wollen. «Irgendwann klappt es bestimmt mit einer Karte», sagte er seinerzeit. 2025 ging es für den 53-Jährigen übrigens am Ende statt zu Oasis zu den Nibelungen-Festspielen in Worms und zum Filmfestival in Ludwigshafen – Kultur statt Britpop quasi.