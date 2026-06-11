Bisher war das Mainzer Innenministerium für den Wiederaufbau der von der Flut betroffenen Regionen im Land verantwortlich. Nach der Regierungsbildung im Mai ändert sich das. Wer sich nun um das wichtige Thema kümmert und welche Ziele es gibt.
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Knapp vier Wochen liegt die Berufung der neuen schwarz-roten Landesregierung zurück. Die Landesministerien haben sich nach der Landtagswahl mitunter deutlich verändert. Komplett neu ist das Ministerium für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur, das der frühere Bildungsminister Sven Teuber (SPD) leitet.