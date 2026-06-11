Barrierefreiheit auf Festival Rollifahrer bei Rock am Ring beklagen Parksituation Kim Fauss

Hannah Klein 11.06.2026, 07:00 Uhr

i Beate, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will, stand bei ihrer Anreise zum Nürburgring vor einigen Herausforderungen. In Sachen Barrierefreiheit hakte es bei Rock am Ring in diesem Jahr, findet die Rollstuhlfahrerin. Hannah Klein

Keine Behindertenparkplätze, begrenzter Zugang zur Tribüne und umständliche Bändchenvergabe? Davon jedenfalls berichten zwei Rollstuhlfahrerinnen. Welche Erfahrungen die Frauen in Sachen Barrierefreiheit bei Rock am Ring gemacht haben.

Freitagabend bei Rock am Ring. Die Band The Hives gibt auf der Utopia-Stage gerade Vollgas. Nicht nur vor der Hauptbühne tummeln sich zu dieser Zeit schon Tausende Menschen. Auch auf der Tribüne ist einiges los. Von dort aus schauen sich unter anderem Rollstuhlfahrer die Show an.







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