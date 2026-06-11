Barrierefreiheit auf Festival
Rollifahrer bei Rock am Ring beklagen Parksituation
Beate, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will, stand bei ihrer Anreise zum Nürburgring vor einigen Herausforderunge
Beate, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will, stand bei ihrer Anreise zum Nürburgring vor einigen Herausforderungen. In Sachen Barrierefreiheit hakte es bei Rock am Ring in diesem Jahr, findet die Rollstuhlfahrerin.
Hannah Klein

Keine Behindertenparkplätze, begrenzter Zugang zur Tribüne und umständliche Bändchenvergabe? Davon jedenfalls berichten zwei Rollstuhlfahrerinnen. Welche Erfahrungen die Frauen in Sachen Barrierefreiheit bei Rock am Ring gemacht haben.

Lesezeit 5 Minuten
Freitagabend bei Rock am Ring. Die Band The Hives gibt auf der Utopia-Stage gerade Vollgas. Nicht nur vor der Hauptbühne tummeln sich zu dieser Zeit schon Tausende Menschen. Auch auf der Tribüne ist einiges los. Von dort aus schauen sich unter anderem Rollstuhlfahrer die Show an.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzRock am Ring

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten