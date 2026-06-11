Keine Behindertenparkplätze, begrenzter Zugang zur Tribüne und umständliche Bändchenvergabe? Davon jedenfalls berichten zwei Rollstuhlfahrerinnen. Welche Erfahrungen die Frauen in Sachen Barrierefreiheit bei Rock am Ring gemacht haben.
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Freitagabend bei Rock am Ring. Die Band The Hives gibt auf der Utopia-Stage gerade Vollgas. Nicht nur vor der Hauptbühne tummeln sich zu dieser Zeit schon Tausende Menschen. Auch auf der Tribüne ist einiges los. Von dort aus schauen sich unter anderem Rollstuhlfahrer die Show an.