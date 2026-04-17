Kriminalität
Diesel gelangt bei Diebstahl in Bach
Polizei
Unbekannte haben den Tank eines Lastwagens aufgeschlitzt.
Daniel Karmann. DPA

Bei einem Diebstahl auf der A61 ist Diesel in einen Bach geflossen. Die Behörde warnt davor, das Wasser zu berühren – auch Hunde sollten nicht daraus trinken.

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Kretz (dpa/lrs) – Bei einem mutmaßlichen Diebstahl an der Autobahn ist Dieselkraftstoff in einen Bach gelangt. Unbekannte schlitzten auf einem Rastplatz der A61 bei Kretz den Tank eines Lastwagens auf, wie die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als zuständige Behörde auf ihrer Webseite mitteilte.

«In der Folge gelangten bislang unbekannte Mengen Dieselkraftstoff über das Entwässerungssystem der Autobahn auf Höhe der Gemeinde Kretz in den Krufter Bach», hieß es. Die Behörde appellierte an die Bevölkerung, den Kontakt mit dem Gewässer vorerst zu vermeiden. «Insbesondere wird darauf hingewiesen, Hunde nicht aus dem Bach trinken zu lassen.»

© dpa-infocom, dpa:260417-930-959821/1

Ressort und Schlagwörter

Umwelt

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