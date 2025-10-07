Bundespräsident zu Gast in RLP Was Frank-Walter Steinmeier in Andernach vorhat 07.10.2025, 18:25 Uhr

i Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier führt kommende Woche seine Amtsgeschäfte von Andernach aus. Carsten Koall. picture alliance/dpa

Andernach statt Berlin: Kommende Woche führt Frank-Walter Steinmeier seine Amtsgeschäfte von der Stadt am Rhein aus. Was den Bundespräsidenten nach Rheinland-Pfalz führt – und was auf dem Programm steht.

Schloss Bellevue in Berlin und die Villa Hammerschmidt in Bonn: Das sind die ständigen Amtssitze des Bundespräsidenten. In der kommenden Woche aber führt Frank-Walter Steinmeier (SPD) seine Amtsgeschäfte von Andernach aus: Für drei Tage verlegt das Staatsoberhaupt seinen Amtssitz in die Stadt im Norden von Rheinland-Pfalz.







