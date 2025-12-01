Die Wunden der Trierer Amokfahrt schmerzen weiterhin

Die Amokfahrt vom 1. Dezember 2020 werde sich „in das kollektive Gedächtnis der Stadt“ einbrennen, hieß es damals. Doch was ist in Trier noch zu spüren von dem schrecklichen Anschlag?
Lesezeit 5 Minuten
Vorweihnachtszeit. Selten ist in der Trierer Innenstadt mehr los. Auf dem Hauptmarkt drängeln sich die Massen. Auch rund um den Brunnen. Auch genau dort, wo vor fünf Jahren zwei der sechs Todesopfer der schrecklichen Amokfahrt starben. Die Messingplatten zum Gedenken an den damals 45-jährigen Vater und seine nur neun Wochen alte Tochter verschwinden unter den Schuhsohlen Tausender Weihnachtsmarktbesucher.