Die Spur des Terrors: Abstieg in Gazas  Unterwelt

Am Morgen des 7. Oktober 2023 wird der Kibbuz Kfar Aza überfallen. Ralph Thiele aus dem Kreis Mayen-Koblenz hat den Tatort besucht. Und der Militärexperte hat die Spuren zu den Tätern im nahen Gaza verfolgt. Eine Zeitreise in menschliche Abgründe.

Es ist eine unscheinbare Klappe im Fußboden, die von einem Wohnhaus in die Unterwelt von Gaza führt. „Da ging es dann knapp zwei Meter runter“, erinnert sich Ralph Thiele. Der Militärexperte aus dem Kreis Mayen-Koblenz steigt in ein düsteres Labyrinth hinab. Bis zu 700 Kilometer lange Tunnel hat die Hamas unter dem Küstenstreifen gegraben. „80 Prozent haben die Israelis entdeckt“, sagt Thiele. Eine grobe Schätzung. „Denn sie graben immer noch neue.“ Einige sind so groß, dass sogar Lastwagen hindurchpassen. „Alle sind miteinander verbunden.“ Es gibt auch Sackgassen, die zur tödlichen Falle werden können.

Thiele kann aufrecht durch den Gang gehen. Ein mulmiges Gefühl. Die Luft ist stickig. Die Wände sind nicht gesichert. „Es ist dort offenbar sehr einfach, da unten zu buddeln“, sagt der Oberst a. D., der mit einer internationalen Delegation aus Militärs von Israel ins Kriegsgebiet eingeladen worden ist. Tief unter der Erde führt die Terrororganisation ihren Guerilla-Krieg.

Thiele betritt einen ihrer früheren Aufenthaltsräume. Spartanisch, aber höchst funktional „Die waren gut verkabelt“, sagt der Militärexperte. Über Minikameras, die etwa in Steinen auf der Straße integriert sind, kann die Hamas genau verfolgen, was oben vor sich geht. Von hier starten sie immer wieder Blitzangriffe auf israelische Soldaten, um sich dann schnell wieder unter die Erde zurückzuziehen. Sprengfallen sichern die Zugänge in die Tunnel, die ausgelöst werden können, wenn sie in ihre Verstecke verfolgt werden.

i Der Militärexperte Ralph Thiele aus dem Kreis Mayen-Koblenz hat als Teil einer internationalen Delegation Gaza und Israel besucht. Ralph Thiele. Ralph Thiele/privat

Thiele ist erleichtert, als er ans Tageslicht zurückkehrt. Auch wenn die Stadt nach mehr als einem Jahr Krieg einen tristen Anblick bietet. „Gaza ist eine einzige Trümmerlandschaft“, sagt er. Ruinen, Sand und Meer. Die internationale Delegation betritt den Norden des Gazastreifens über einen Militärübergang. Ein Hochsicherheitstrakt, der mit einer dicken Mauer aus Betonplatten und Stacheldraht zu einer Festung ausgebaut haben. „Wir waren immer in gepanzerten Fahrzeugen unterwegs“, sagt der Oberst a. D. Die israelischen Offiziere, die sie begleiten, nennen nie ihre richtigen Namen. „Wir mussten jede ihrer Anweisungen folgen“, sagt Thiele. Aber das sind Militärs ja gewohnt.

Überall in dem schmalen Küstenstreifen droht ein Hinterhalt der Hamas. „Ich bin da immer sehr vorsichtig“, betont der Rheinland-Pfälzer. Beschossen werden sie nicht. Die Eindrücke brennen sich dennoch tief in sein Gedächtnis ein. Zwischen den Betonbrocken ihrer früheren Häuser hausen die Menschen in Zelten. „Eine grausige Wüstenlandschaft“, sagt Thiele. Kranke und Verwundete werden in Feldlazaretten behandelt. Immer wieder schweift der Blick nach Osten. „Israel ist so unglaublich nah.“

i Nach mehr als einem Jahr Krieg ist der Gazastreifen nurmehr eine Trümmerlandschaft. Viele Tunnel der hamas sind aber noch intakt. Ralph Thiele hatte die Gelegenheit, in die Unterwelt abzusteigen. Ralph Thiele

Vom Kibbuz Kfar Aza ist es gerade mal ein Kilometer bis zum Gazastreifen. Perspektivwechsel. Thiele steht am Zaun der kleinen Siedlung, der mit Stacheldraht bewehrt ist. Am Morgen des 7. Oktober 2023 hat er den Bewohnern nichts genutzt. Über grüne Wiesen und Felder hinweg ist die graue Silhouette von Gaza-Stadt zu erkennen. Dahinter flimmert das Mittelmeer blau über den Horizont. Von da sind die Terroristen am Tag des Überfalls gekommen. Zu Fuß. Mit dem Motorrad. In Autos.

Die Kibbuz-Bewohner haben keine Chance. Bevor sie zu den Waffen greifen können, sind die Terroristen schon in die kleine Siedlung eingedrungen und richten ein Massaker an. Nur wenige überleben. „Wer nicht ermordet wurde, ist als Geisel verschleppt worden“, sagt Thiele. Palästinenser aus Gaza, die im Kibbuz arbeiteten, haben die Sicherheitsvorkehrungen zuvor ausspioniert. Die israelische Armee wird er erst Stunden später eintreffen.

Die Spuren des Grauens sind noch überall zu sehen. In der Decke eines Wohnzimmers stecken die Splitter der Handgranaten, die die Terroristen durch die Fenster geworfen haben. Getrocknetes Blut klebt am Boden. Vor die ausgebrannte Ruine eines Hauses haben sie ein Banner aufgespannt, das Fotos der ermordeten Bewohner zeigt. Der Kibbuz ist wie ein Mahnmal. Ob hier jemals wieder Juden einziehen werden?

i Über diesen Militärübergang hat die Delegation um Ralph Thiele den Gazastreifen betreten. Die Besucher waren immer in gepanzerten Fahrzeugen unterwegs. Ralph Thiele

Der 7. Oktober 2023 mit 1200 Toten ist ein nationales Trauma in Israel. Armee und Geheimdienste haben den Ablauf mittlerweile rekonstruiert. Rund 3000 Raketen werden an diesem schicksalhaften Herbsttag aus dem Gazastreifen abgefeuert. Trauriger Alltag für die Menschen an der Grenze. „Die Hamas wusste, dass sie dann sofort in ihre Schutzräume gehen“, betont Thiele. So können sich die Terroristen oft unbemerkt ihren Häusern nähern. „In der ersten Welle kamen Spezialkräfte, die die Zäune durchschnitten, Knotenpunkte gesichert und Sensoren und Kameras ausgeschaltet haben“, sagt der Militärexperte. Danach ist die israelische Abwehr blind.

Doch das ist er der Anfang. „In einer zweiten Welle kamen reguläre Soldaten“, sagt Thiele. Dann folgt der Mob. Das Morden beginnt. Oft müssen die Spezialkräfte den Blutrausch stoppen, damit noch Geiseln übrig bleiben. Die Täter haben ihre Gewalttaten dabei oft selbst mit Bodycams gefilmt und stolz ins Internet gestellt. Die israelische Armee hat die Beweismittel gesichert und zu einer 45-minütigen Dokumentation des Grauens zusammengeschnitten.

i Die meisten Bewohner des Kibbuz Kfar Aza wurden ermordet oder am 7. Oktober 2023 verschleppt. Ein Banner mit den Fotos der Opfer erinnert an die früheren Bewohner der zerstörten Häuser. Ralph Thiele

Die rund 30 Teilnehmer der internationalen Delegation haben sie gesehen. Die meisten sind hart gesottene Militärs aus den USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Doch keiner wird die Bilder jemals wieder vergessen, die in dem abgedunkelten Raum im Hauptquartier der israelischen Streitkräfte in Tel Aviv gezeigt werden. „Ich fand das furchterregend“, sagt Thiele. „Manchmal habe ich weggeschaut, weil ich es nicht ertragen konnte.“ Neben dem Rheinland-Pfälzer sitzt ein US-General, der ebenfalls fassungslos ist. „Solche Bilder hatte er noch nie in seinem Leben gesehen“, sagt Thiele.

Verstümmelungen, Morde, Vergewaltigen. Es ist still im Raum. Was Thiele am meisten erschüttert hat, sind die Gesichter der Täter. „Die hatten blanken Hass in den Augen.“ Und dann ist da noch die Stimme eines jugendlichen Palästinensers, der seinen Eltern stolz von seinen Morden berichtet. „Ich habe zehn Juden mit eigenen Händen getötet“, sagt er in sein Handy. Am anderen Ende ist ein Schluchzen zu hören. „Seine Mutter hatte offenbar Angst um ihn“, vermutet Thiele. Es sind Szenen, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen.

Und immer noch befinden sich Geiseln in den Händen der Hamas. Die Terrororganisation ist stark geschwächt, aber längst nicht besiegt. Thiele ist wenig optimistisch. „Die wollen keinen Frieden“, sagt er. Aus Sicht des Militärexperten ist die viel beschworene Zwei-Staaten-Lösung mausetot. Kein Frieden in Sicht. Eine düstere Prognose für den Nahen Osten.

Militärexperte Ralph Thiele

Oberst a.D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellscht in Berlin. Der Ex-Soldat aus dem Kreis Mayen-Koblenz diente unter anderem im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ (2021). red