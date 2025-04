Unser Gastautor Thomas Brahm, Chef der Debeka, richtet einen dringenden Appell an die Politik: Es braucht Reformen in der Kranken- und Pflegeversicherung sowie der Altersvorsorge – und Eigeninitiative der Bürgerinnen und Bürger.

Die gesetzlichen sozialen Sicherungssysteme in Deutschland haben Punkte überschritten, die keinen Aufschub mehr dulden. Das betrifft insbesondere die Rentenversicherung, aber auch Kranken- und Pflegeversicherung. Sie laufen aus dem Ruder, und die langfristigen Folgen sind unabsehbar. Dies ist eine Gefahr für die Gerechtigkeit unserer sozialen Marktwirtschaft. Hier müssen schnell nachhaltige und generationengerechte Lösungen her.

In der Krankenversicherung steigen die Beitragssätze in ungeahnte Höhen. Ideologisch geprägte Rufe nach einer Einheitsversicherung lösen an dieser Stelle keine Probleme, sie schaffen nur neue. Denn ohne Privatversicherte fehlt ein großer finanzieller Beitrag im Gesundheitswesen, der medizinische Innovationen erst möglich macht und zu einer hochwertigen medizinischen Infrastruktur beiträgt. Davon profitieren auch gesetzlich Versicherte, die diese Leistungen in Anspruch nehmen. Mit einer Einheitsversicherung ist niemandem geholfen. Im Gegenteil: Die medizinische Versorgung würde schlechter. Hier gilt es, das bestehende duale Gesundheitssystem nicht zu zerschlagen, sondern weiterzuentwickeln. Zudem wird häufig übersehen, dass durch die Einheitsversicherung nicht nur Beitragszahler, sondern eben auch mehr Leistungsempfänger, und zwar überproportional, entstehen würden.

Baustelle gesetzliche Rente

In der Pflegeversicherung der gesetzlichen Krankenkassen ist eine Veränderung ebenfalls dringend nötig. Denn das Umlageverfahren stößt schon jetzt durch immer mehr ältere, pflegebedürftige und immer weniger junge Menschen an seine Grenzen. Fachleute fordern zu Recht einen demografiesicheren kapitalgedeckten Baustein in Form einer privaten Pflege- Vorsorge, die vom Staat gefördert wird und somit für alle erschwinglich ist. Zusätzliche steuerliche Anreize würden wahrscheinlich mehr Menschen dazu bringen, private Pflegezusatzversicherungen abzuschließen und damit ihr eigenes Pflegerisiko umfassend abzusichern. Eine weitere Baustelle ist die gesetzliche Rente: Die meisten Menschen fürchten sich vor einer Rentenlücke, Frauen sogar noch ein wenig mehr als Männer. Aus gutem Grund: Die durchschnittliche Altersrente von Männern mit mindestens 35 Versicherungsjahren lag 2023 in Deutschland bei 1809 Euro, für Frauen lediglich bei 1394 Euro monatlich, so die Deutsche Rentenversicherung. Das bedeutet im Durchschnitt 415 Euro oder knapp 23 Prozent monatlich weniger Rente für Frauen. Die „weibliche Rentenlücke” hat folgende Ursachen: Frauen haben häufiger ihr Erwerbsleben unterbrochen – wegen Erziehung von Kindern oder Pflege von Angehörigen. Sie arbeiten (immer noch) häufiger in Teilzeit, erhalten (auch damit immer noch) geringere Durchschnittslöhne als Männer und damit eine geringere Rente.

Auch bei der finanziellen Absicherung des Ruhestands spielt die private Absicherung eine entscheidende Rolle. Versicherungsunternehmen bieten nachhaltige Lösungen an – in den Bereichen privater und betrieblicher Altersvorsorge. Neben der Verbesserung der geförderten Altersvorsorgeprodukte, Stichwort Riester, sind strukturelle Änderungen im Arbeitsmarkt nötig sowie Unternehmen, die ihre Angestellten aktiv beim Zugang zu einer betrieblichen Altersversorgung unterstützen. Die Versicherer haben ihre Hausaufgaben gemacht. Jetzt sind die Politik und die Wirtschaft am Zug – und natürlich die zukünftigen Rentnerinnen.

Zur Person

Unser Gastautor Thomas Brahm, Chef des Koblenzer Versicherers Debeka, wurde in Bonn geboren und machte von 1982 bis 1985 seine Ausbildung bei der Debeka-Geschäftsstelle in Bonn. Später hatte er dann verschiedene Führungspositionen in Koblenz, Köln, Hannover und Berlin inne. Seit dem Jahr 2007 ist er Mitglied des Debeka-Vorstands, seit dem 1. Juli 2018 Debeka-Vorstandsvorsitzender. Brahm ist verheiratet und hat drei Kinder. Die Freizeit verbringt er gern mit der Familie – und ist dann auf zwei oder vier Rädern in der Region unterwegs.