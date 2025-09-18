Schönes Wetter am Wochenende Letzte Chance auf Sommer in RLP: Der Herbst klopft an 18.09.2025, 13:24 Uhr

i Der Sommer meldet sich am Wochenende zurück - ein letztes Mal, bevor es dann herbstlicher wird. Robert Michael. picture alliance/dpa

Der Spätsommer kehrt noch einmal zurück: Bis zu 30 Grad und strahlender Sonnenschein sind angesagt – doch ab Montag wird’s herbstlich. Es gilt also, das Finale des Sommers noch einmal zu genießen, empfiehlt der Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt.

Nach einer Reihe eher kühler, trüber Tage meldet sich der Spätsommer in Rheinland-Pfalz noch einmal mit einem – wohl leider – letzten Gruß zurück: Es gibt Sonne satt, die Temperaturen steigen – ein perfektes Wochenende, um den Sommer gebührend zu verabschieden: „Ein schönes Finale des Sommers 2025“, sagt der Koblenzer Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt voraus.







