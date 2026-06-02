Eine rachedurstige Frau steht in diesem Jahr im Mittelpunkt der Nibelungen-Festspiele. Sechs Wochen vor der Premiere kommen die Akteure zur Probe zusammen.

Worms (dpa/lrs) – In Worms beginnen heute (11.00 Uhr) die Proben für die Nibelungen-Festspiele unter der Intendanz von Nico Hofmann. Dazu starten Autor und Regisseur Oliver Lansley sowie Regisseur James Seager mit dem Ensemble in die Vorbereitungen. Die beiden Künstler stammen von der Londoner Theatercompagnie Les Enfants Terribles, die für bildstarke Produktionen bekannt ist.

Die 2002 gegründeten Festspiele zeigen in diesem Jahr (17. Juli bis 2. August) auf der Freilichtbühne vor dem historischen Kaiserdom das Stück «Die Hunnenkönigin». Im Mittelpunkt steht die Burgunderprinzessin Kriemhild, die nach dem Tod von Drachentöter Siegfried ins Lager der Hunnen wechselt und damit zur mächtigsten Frau des Kontinents wird.

Unter den Ensemblemitgliedern sind etwa Maria Dragus («Das weiße Band») als Kriemhild sowie Aram Tafreshian («Das Kraftwerk») als Hunnenkönig Etzel und Jeanette Hain («Werk ohne Autor») als Kriemhilds Mutter Ute. Das intrigenreiche Epos um Siegfried und seinen Mörder Hagen gilt als eine der Lieblingssagen der Deutschen.