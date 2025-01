Politikexperte gibt Ausblick „Die harsche Rhetorik von Trump bleibt uns erhalten“ 14.01.2025, 06:00 Uhr

i Seit seiner Wiederwahl sorgte Trump schon für viele kontroverse Schlagzeilen - zum Beispiel, dass Panama den Kanal an die USA zurückgeben soll. Für den Direktor der Atlantischen Akademie reihen sich solche Forderungen in Trumps altbekannte Rhetorik ein. Rick Scuteri. picture alliance/dpa/FR157181

Was kann Deutschland von einer zweiten Trump-Präsidentschaft erwarten? Das möchte eine Diskussionsrunde der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz zum Thema machen. Im Vorfeld sprachen wir mit dem Akademieleiter über die Folgen für Rheinland-Pfalz.

Rund zwei Monate ist die US-Wahl schon her. Wenige hätten damit gerechnet, dass die Amerikaner Donald Trump erneut zum Präsidenten wählen würden – und dennoch konnte er sich klar gegen seine Kontrahentin Kamala Harris durchsetzen. Jetzt heißt es in den USA, aber auch in Europa, sich auf eine weitere Trump-Präsidentschaft einzustellen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen