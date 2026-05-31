Der Finnland-Test bietet Bundestrainer Nagelsmann viele Erkenntnisse. Wirtz wirbelt, Undav trifft doppelt und ein junger Münchner zeigt sein großes Potenzial.

Mainz (dpa) -

Baumann: Von den Fans mit Sprechchören gefeiert, von den Finnen aber praktisch nicht geprüft. Seine WM-Rolle hängt von Neuers Wade ab.

Kimmich: Als Kapitän wie immer ein Antreiber mit viel Engagement. Hielt auf der rechten Seite seinem jungen Bayern-Kollegen Karl den Rücken frei.

Tah: Der Münchner räumte souverän alles ab. Bei der WM werden die Gegner aber viel, viel gefährlicher sein als die braven Finnen.

Schlotterbeck: Kein gravierender Fehler, aber manchmal ein bisschen schludrig. Der Dortmunder braucht offenbar den Ernstfall für Höchstleistungen.

Brown: Spielt sich der Frankfurter noch in die WM-Startelf? Im Zweikampf mit Raum plötzlich auf Augenhöhe. Ein feines Füßchen ist sein großes Plus.

Nmecha: Enorme Power, große Präsenz. Der Dortmunder zeigte, warum Nagelsmann seine Rückkehr herbeisehnte. Er braucht aber noch Spielpraxis.

Pavlovic: Der Münchner ist Nagelsmanns Stratege. Mit großer Übersicht, vielen Ballgewinnen und dem Gespür für den klugen Pass. Eine Bank für die WM.

Karl: Ein Startelfdebüt, das Hoffnungen weckt. Nach vorne agil, defensiv fleißig und mit Traumpass auf Undav. Wird der Teenie zum WM-Shootingstar?

Musiala: Der Fußball-Spaß kommt langsam zurück. Belohnte sich mit seinem Comeback-Tor für viele Dribblings und viel Fleiß.

Wirtz: Der Liverpool-Blues ist längst verflogen. Seine Sololäufe versetzten die Fans in WM-Stimmung. Hatte auch bei seinem Tor das richtige Näschen.

Undav: Doppelpack und Assist. Der Stuttgarter bewies dem Bundestrainer, dass er auch als Startelfspieler sticht. Nach dem zweiten Tor angeschlagen raus.

Beier: Der Dortmunder kam für Undav, konnte aber sein Tempo auf der Außenbahn nicht gefährlich ins Spiel bringen. Großchance in der Nachspielzeit.

Woltemade: Warf sich nach seiner Einwechslung in jeden Zweikampf. Gewann so ein paar Bälle, aber ohne Torgefahr zu erzeugen.

Sané: 75. Länderspiel - und diesmal gab es keine Pfiffe von den Heimfans bei der Einwechslung. Muss sich als Herausforderer bei der WM mehr aufdrängen.

Amiri: Der Mainzer wurde von den Fans beim Heimländerspiel als Acht-Minuten-Joker frenetisch gefeiert. Ein Fernschuss kurz vor Schluss.