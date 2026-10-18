Wetter
Dicke Wolken und teilweise Regen
Herbstwetter
8 bis 12 Grad erreichen die Temperaturen. (Archivbild)
Katharina Kausche. DPA

Am Sonntag ist ungemütlich und kühl. Zum Start in die neue Woche wird es wieder freundlicher.

Offenbach (dpa/lrs) – Stark bewölkt ist es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Zeitweise gibt es etwas Regen. Die Temperaturen erreichen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 8 bis 12 Grad, auf den höchsten Bergen um 6 Grad.

Am Montag ist es nach der Vorhersage der Metrologen nach Nebelauflösung wechselnd bewölkt und im Tagesverlauf oft heiter. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 17 Grad. Zum Start in die Woche ist es meist niederschlagsfrei in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

© dpa-infocom, dpa:261018-930-856326/1

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