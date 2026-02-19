Nach vier Wochen „Rosa Bütt“ im Café Hahn ist auch für Udo Eulgem, den Mann hinter der Dragqueen Dörthe Dutt, wieder der Alltag eingekehrt. Auch abseits der Session engagiert sich der Entertainer für die queere Community.
Vier Wochen Ausnahmezustand, vier Wochen „Rosa Bütt“, vier Wochen volles Haus im Café Hahn – und mittendrin Dörthe Dutt. Für Udo Eulgem, der die schillernde Dragqueen seit beinahe schon 40 Jahren verkörpert, ist inzwischen wieder Alltag angesagt. Wir erreichen den Gestalter für visuelles Marketing in der Mittagspause: „Seit gestern bin ich wieder voll da“, sagt er lachend.