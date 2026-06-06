Schiedsrichter Deniz Aytekin lost ein hitziges Derby. Mainz 05 muss zum Erstrundenspiel beim Fünftligisten VfB Krieschow. Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg gastiert beim Drittligisten MSV Duisburg.

Mainz (dpa) – Der «Schiedsrichter des Jahres» Deniz Aytekin hat dem Fußball-Südwesten ein hitziges DFB-Pokal-Erstrundenspiel beschert: Drittligist Waldhof Mannheim empfängt den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Das ergab die Auslosung durch Aytekin, der gerade seine Schiedsrichter-Karriere beendet hat, am Samstagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Außerdem spielt Bundesligist Mainz 05 in der ersten Runde in einem 500-Einwohner-Dorf beim brandenburgischen Fünftligisten VfB Krieschow. Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg gastiert beim Drittligisten MSV Duisburg.

Die unterklassigen rheinland-pfälzischen Clubs bekamen Bundesligisten als Gegner. Der Viertligist Eintracht Trier empfängt RB Leipzig. Der abgestiegene künftige Fünftligist Schott Mainz spielt gegen Borussia Mönchengladbach.

Die erste Runde wird abgesehen von den Spielen des FC Bayern und Borussia Dortmund vom 21. bis 24. August ausgetragen. Das Endspiel findet am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion statt.