Mainz 05 und Kaiserslautern spielen am 29. Oktober. Die SV Elversberg muss schon einen Tag früher ran.

Mainz (dpa/lrs) – Das Duell des FSV Mainz 05 mit Cupverteidiger VfB Stuttgart in der 2. Runde des DFB-Pokals steigt am 29. Oktober um 18.00 Uhr. Das geht aus den genauen Ansetzungen hervor, die der Deutsche Fußball-Bund bekanntgegeben hat.

Zeitgleich mit den Mainzern muss der Zweitligist 1. FC Kaiserslautern bei der SpVgg Greuther Fürth ran. Die SV Elversberg spielt bereits am 28. Oktober (18.30 Uhr) beim Zweitliga-Rivalen Hertha BSC um den Einzug ins Achtelfinale. Alle Spiele werden live vom Pay-TV-Sender Sky übertragen.