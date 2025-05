Ludwigshafen (dpa/lrs) – Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz stellt am Dienstag (11.00 Uhr) in Ludwigshafen ihr Programm für die Spielzeit 2025/26 vor. Damit geht auch die gemeinsame Arbeit des bisherigen Führungsduos mit Intendant Beat Fehlmann und Chefdirigenten Michael Francis zu Ende: Fehlmann verlässt das größte Sinfonieorchester des Bundeslandes und übernimmt zum 1. September 2025 die Leitung der Musikakademie Liechtenstein in Vaduz.

Wie es personell an der Spitze der Staatsphilharmonie weitergeht, will Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) am Donnerstag (8. Mai) mitteilen. Der 1974 in der Schweiz geborene Fehlmann hatte die Leitung 2018 übernommen. Sein Vertrag in Ludwigshafen wäre 2028 ausgelaufen.