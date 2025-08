Die Förderung soll jungen Menschen eigentlich bei der Ausbildung helfen und ihre Chancen erhöhen. Doch innerhalb von zehn Jahren haben im Land immer weniger Leute Bafög erhalten. Was sind die Gründe?

Bad Ems (dpa/lrs) – Im vergangenen Jahr haben deutlich weniger Menschen in Rheinland-Pfalz Bafög erhalten als noch vor zehn Jahren. Die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger sank in dem Zeitraum um 37 Prozent bei den Studierenden und sogar um 61 Prozent bei Schüler und Schülerinnen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte.

Im vergangenen Jahr gab es demnach noch 19.000 Geförderte an Hochschulen und 4.900 an Schulen. 2014 waren es jeweils noch rund 30.100 und 12.300 Geförderte. «Der bürokratische Aufwand, zu niedrige Elternfreibeträge, zu hohe Darlehensanteile, Angst vor Schulden oder alternative Förderangebote werden häufig als Ursache des Rückgangs der Bafög-Empfängerinnen und -Empfänger genannt», teilte das Statistikamt zu den Gründen mit.

Durchschnittlich erhielten die Geförderten im vergangenen Jahr 634 Euro im Monat – und damit vier Euro weniger als im Vorjahr. Rund 80 Prozent der Empfängerinnen und Empfänger waren laut Amt Studierende.