Soziales
Detlef Placzek bleibt Opferbeauftragter
Opferbeauftragter Detlef Placzek
Wenn Menschen Opfer von Unglücken, Naturkatastrophen, Amoktaten oder Anschlägen werden, kümmert sich Placzek um sie und u deren Angehörige. (Archivfoto)
Helmut Fricke. DPA

Er hat den Posten bereits seit 2018 inne, war damit deutschlandweit ein Vorreiter. Auch nach dem Machtwechsel in Mainz geht es für ihn weiter.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Auch nach dem Regierungswechsel in Rheinland-Pfalz bleibt Detlef Placzek Opferbeauftragter des Landes. Das Kabinett berief ihn bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2031, wie das Sozialministerium in Mainz mitteilte. Placzek habe dieses Amt in den vergangenen Jahren nicht nur erfolgreich im Sinne der Betroffenen ausgefüllt, sondern über die Jahre auch wesentlich geprägt, sagte Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU).

Der Opferbeauftragte ist eine zentrale Anlaufstelle für Opfer von Katastrophen, Unglücken, Amoktaten oder Anschlägen aus Rheinland-Pfalz und für deren Angehörige. Placzek bekleidet den Posten bereits seit 2018, seinerzeit war er einer der ersten Opferbeauftragten in Deutschland.

Für Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) ist Placzek «mehr als eine Institution, um Antragswege zu verkürzen und Hilfe zu vereinfachen». Er sei mit einem offenen Ohr und seinem großen Verständnis ein wichtiger Teil der Hilfe für Betroffene. Als ehemaliger Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung bringe er die richtigen Voraussetzungen mit, um Opfern und Angehörigen zielgenaue Hilfen zu bieten.

© dpa-infocom, dpa:260602-930-163752/1

Ressort und Schlagwörter

Soziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten