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London-Tour über neuen Ticketshop planen
Über den neue London.de Ticketshop lassen sich die Tickets für historische Sehenswürdigkeiten, Stadt- und Bootsrundfahrten, Konz
Über den neue London.de Ticketshop lassen sich die Tickets für historische Sehenswürdigkeiten, Stadt- und Bootsrundfahrten, Konzerte oder den ÖPNV in der britischen Hauptstadt bereits von zu Hause aus buchen.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Von Buckingham Palace über Westminster Abbey bis hin zu Harry-Potter-Filmsets – London hat zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu bieten. Wer seinen nächsten Urlaub in der britischen Hauptstadt plant, kann die Tickets jetzt über ein neues Angebot buchen.

Lesezeit 1 Minute
Von Rhein, Nahe oder Lahn mal eben an die Themse: London ist ein beliebtes Reiseziel. Ob ein Besuch im Buckingham Palace, eine Riesenradfahrt im London Eye oder eine Tour zu originalen Harry-Potter-Filmsets – die britische Hauptstadt verbindet Kultur und Geschichte mit modernen Attraktionen.

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Rheinland-PfalzFreizeit

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