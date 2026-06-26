Von Buckingham Palace über Westminster Abbey bis hin zu Harry-Potter-Filmsets – London hat zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu bieten. Wer seinen nächsten Urlaub in der britischen Hauptstadt plant, kann die Tickets jetzt über ein neues Angebot buchen.
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Von Rhein, Nahe oder Lahn mal eben an die Themse: London ist ein beliebtes Reiseziel. Ob ein Besuch im Buckingham Palace, eine Riesenradfahrt im London Eye oder eine Tour zu originalen Harry-Potter-Filmsets – die britische Hauptstadt verbindet Kultur und Geschichte mit modernen Attraktionen.