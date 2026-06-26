Reise online buchen London-Tour über neuen Ticketshop planen 26.06.2026, 06:00 Uhr

i Über den neue London.de Ticketshop lassen sich die Tickets für historische Sehenswürdigkeiten, Stadt- und Bootsrundfahrten, Konzerte oder den ÖPNV in der britischen Hauptstadt bereits von zu Hause aus buchen. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Von Buckingham Palace über Westminster Abbey bis hin zu Harry-Potter-Filmsets – London hat zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu bieten. Wer seinen nächsten Urlaub in der britischen Hauptstadt plant, kann die Tickets jetzt über ein neues Angebot buchen.

Von Rhein, Nahe oder Lahn mal eben an die Themse: London ist ein beliebtes Reiseziel. Ob ein Besuch im Buckingham Palace, eine Riesenradfahrt im London Eye oder eine Tour zu originalen Harry-Potter-Filmsets – die britische Hauptstadt verbindet Kultur und Geschichte mit modernen Attraktionen.







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