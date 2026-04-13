Urteil liegt vor A1-Lückenschluss: Richter rechnen mit BUND-Klage ab Bernd Wientjes 13.04.2026, 14:00 Uhr

i Mitglieder des BUND Rheinland-Pfalz demonstrierten vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen den Ausbau der Autobahn A1, als dort über die Klage entschieden wurde. Das Gericht wies die Klage ab - mit teils deutlich formulierten Argumenten. Jennifer Brückner. picture alliance/dpa

Eisvogel, Rotmilan & Co. reichen nicht: Mit dieser Begründung hat das Bundesverwaltungsgericht den A1-Ausbau genehmigt und wies die Klage des BUND klar zurück. Jetzt liegt das Urteil vor. Es erlaubt einen detaillierten Blick auf die Entscheidung.

Eisvogel, Haselhuhn, Raufußkauz, Rotmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch, Uhu, Wespenbussard, Turteltaube und Zippammer – bei der Auflistung der Vogelarten handelt es sich nicht etwa um einen Auszug aus einem ornithologischen Fachvortrag. All diese Tiere und noch einige mehr wurden im Urteil zum A1-Lückenschluss in der Eifel vom 18.







Artikel teilen

Artikel teilen