Urteil liegt vor
A1-Lückenschluss: Richter rechnen mit BUND-Klage ab
Mitglieder des BUND Rheinland-Pfalz demonstrierten vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen den Ausbau der Autobahn A1, als dort ü
Mitglieder des BUND Rheinland-Pfalz demonstrierten vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen den Ausbau der Autobahn A1, als dort über die Klage entschieden wurde. Das Gericht wies die Klage ab - mit teils deutlich formulierten Argumenten.
Jennifer Brückner. picture alliance/dpa

Eisvogel, Rotmilan & Co. reichen nicht: Mit dieser Begründung hat das Bundesverwaltungsgericht den A1-Ausbau genehmigt und wies die Klage des BUND klar zurück. Jetzt liegt das Urteil vor. Es erlaubt einen detaillierten Blick auf die Entscheidung.

Lesezeit 4 Minuten
Eisvogel, Haselhuhn, Raufußkauz, Rotmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch, Uhu, Wespenbussard, Turteltaube und Zippammer – bei der Auflistung der Vogelarten handelt es sich nicht etwa um einen Auszug aus einem ornithologischen Fachvortrag. All diese Tiere und noch einige mehr wurden im Urteil zum A1-Lückenschluss in der Eifel vom 18.

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Rheinland-PfalzVerkehr

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