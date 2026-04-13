Eisvogel, Rotmilan & Co. reichen nicht: Mit dieser Begründung hat das Bundesverwaltungsgericht den A1-Ausbau genehmigt und wies die Klage des BUND klar zurück. Jetzt liegt das Urteil vor. Es erlaubt einen detaillierten Blick auf die Entscheidung.
Lesezeit 4 Minuten
Eisvogel, Haselhuhn, Raufußkauz, Rotmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch, Uhu, Wespenbussard, Turteltaube und Zippammer – bei der Auflistung der Vogelarten handelt es sich nicht etwa um einen Auszug aus einem ornithologischen Fachvortrag. All diese Tiere und noch einige mehr wurden im Urteil zum A1-Lückenschluss in der Eifel vom 18.