Einen Tag nach der Rheinland-Pfalz-Wahl beginnt die Aufarbeitung. Dabei wird zu oft über die Berliner Politik gesprochen. Nicht alle, aber viele Themen und damit auch Lösungsansätze liegen im Land selbst.

Nun muss also das Arbeiten an ihnen beginnen. Der Schlüssel dazu wird bei der SPD liegen, die einen erheblichen Machtverlust verarbeiten und in einer neuen, schmerzhaften Realität ankommen muss. Verweigert sie sich dieser, würde ihr dann leider anhaltender Realitätsverlust zu dem eines ganzen, eigentlich immer noch sehr leistungsfähigen Bundeslandes und darüber zum weiteren Einfallstor für Demokratiefeinde von rechts und von links. Noch ist Zeit, dagegen anzuarbeiten. Vor Ort, nicht in der Berliner Blase. Wer SPD-Chef ist oder nicht ist den Menschen weitaus weniger wichtig als die Themen vor der eigenen Haustür.