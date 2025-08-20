Bundesverkehrsminister Schnieder ist auf Sommertour und spricht über ernste Themen wie Schifffahrt. Doch vor einem Besuch in seinem Wahlkreis lobt er die Menschen – und den Wein.

St. Aldegund/Kröv (dpa) – Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) freut sich bei seiner Sommerreise auch über einen Besuch im Moselort Kröv in Rheinland-Pfalz und den Wein «Kröver Nacktarsch». Kröv sei eine Weinbaugemeinde in seinem Wahlkreis, sagte er vor der Fahrt nach Kröv in St. Aldegund. «Viele kennen sicherlich die Lage „Kröver Nacktarsch“.»

So heißt eine Weinlage unweit von Kröv. Der Wein von dort ist über die Grenzen Rheinland-Pfalz' hinaus bekannt. «Die Kröver sind ein lustiges Völkchen, die produzieren tollen Wein», sagte Schnieder. «Also da kann man Mosel und Weinkultur wunderbar erleben.»