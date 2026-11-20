In Saarbrücken sind rund 900 Menschen bei einem Schulstreik gegen die Wehrpflicht auf die Straße gegangen. Auch in einigen Städten in Rheinland-Pfalz wurde demonstriert.

Saarbrücken/Mainz (dpa/lrs) – Bei Schulstreiks gegen die Wehrpflicht sind in Rheinland-Pfalz und im Saarland Hunderte Menschen auf die Straße gegangen. In Saarbrücken etwa geht die Polizei von rund 900 Demonstranten aus, wie ein Sprecher mitteilte.

In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz demonstrierten nach Angaben der Polizei am Vormittag rund 60 Menschen. Rund eine Stunde sei der Demozug friedlich an Schulen entlang durch die Mainzer Neustadt gezogen, bevor es dann eine Kundgebung am Hauptbahnhof gegeben habe. Auch in Koblenz haben sich nach Angaben der Polizei rund 100 Teilnehmer für eine Demonstration mit anschließender Kundgebung versammelt.

Laut Ordnungsamt in Trier protestierten dort rund 40 junge Menschen gegen eine Wehrpflicht. Mit rund 15 Teilnehmern fand auch in Landau eine kleinere Demonstration statt. Nach Angaben der Polizei-Pressestellen blieb es überall friedlich.