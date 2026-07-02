Reformpaket
Dehoga blickt «vorsichtig optimistisch» auf Reformen
Eine Bedienung wischt einen Tisch im Restaurant sauber
In der Gastronomie sind viele Minijobber tätig. (Symbolbild)
Hannes P Albert. DPA

Der Hotel- und Gastronomieverband äußert sich zum von der schwarz-roten Koalition im Bund beschlossenen Maßnahmenpaket.

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Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Rheinland-Pfalz blickt «vorsichtig optimistisch» auf die in Berlin beschlossenen Reformen: Es gebe Ansätze, die in die richtige Richtung wiesen. «Ob und wann daraus spürbare Entlastungen für die Betriebe werden, entscheidet sich in den Gesetzgebungsverfahren», so der Dehoga.

«Gut ist, dass Minijobs für alle Beschäftigtengruppen erhalten bleiben sollen», sagte Gereon Haumann, Präsident des Dehoga Rheinland-Pfalz. Positiv bewertet das Gastgewerbe auch die geplante Ausweitung der steuerfreien Sonn- und Feiertagszuschläge, die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung sowie die Reduzierung von Berichts- und Dokumentationspflichten. Kritisch sieht der Dehoga, dass die Wochenarbeitszeit nicht geregelt wurde.

© dpa-infocom, dpa:260702-930-324584/1

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