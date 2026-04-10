Die Feuerwerksspektakel 2026 Fünf Mal „Rhein in Flammen“: Wo wann gefeiert wird 10.04.2026, 08:00 Uhr

i Das Abschlussfeuerwerk von Rhein in Flammen wird in Koblenz von der Festung Ehrenbreitstein aus abgeschossen. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Fünf Mal wird auch in diesem Jahr am Rhein gefeuert und gefeiert: Der „Rhein in Flammen“-Veranstaltungsreigen beginnt Ende Mai in Bonn und endet im September in St. Goar. Wir nennen die Termine – und erste Veranstaltungsdetails.

Sie sind die Klassiker im alljährlichen Veranstaltungsreigen – und sie kommen irgendwie nicht aus der Mode: Die Feuerwerksspektakel der „Rhein in Flammen“-Reihe locken Jahr für Jahr Zehntausende. Am Samstag, 2. Mai, beginnt die Rhein-Reihe aufs Neue, traditionell mit der Ausgabe in Bonn.







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