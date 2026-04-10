Die BI im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn will einen besseren Lärmschutz – und fürchtet noch mehr Zuglärm nach der Generalsanierung. Das Eisenbahn-Bundesamt hat nun auf eine Forderung der BI geantwortet. Diese fühlt sich bestätigt.
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Für einen wirksamen Lärmschutz im Mittelrheintal fehlen die gesetzlichen Grundlagen – in dieser Ansicht fühlt sich die Bürgerinitiative (BI) im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn nach einem Antwortschreiben des Eisenbahn-Bundesamts (EBA) bestätigt.