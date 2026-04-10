Bahnverkehr im Mittelrheintal BI kritisiert: Rechtsgrundlage für Lärmschutz fehlt Cordula Sailer-Röttgers 10.04.2026, 06:00 Uhr

i Die BI im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn hält den Lärmaktionsplan für die Haupteisenbahnstrecken im Tal für unzureichend. Sie hat sich an das Eisenbahn-Bundesamt und die EU-Kommission gewandt. Durch die Antwort des Bundesamts sieht sie sich nun in ihrer Argumentation bestätigt. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Die BI im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn will einen besseren Lärmschutz – und fürchtet noch mehr Zuglärm nach der Generalsanierung. Das Eisenbahn-Bundesamt hat nun auf eine Forderung der BI geantwortet. Diese fühlt sich bestätigt.

Für einen wirksamen Lärmschutz im Mittelrheintal fehlen die gesetzlichen Grundlagen – in dieser Ansicht fühlt sich die Bürgerinitiative (BI) im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn nach einem Antwortschreiben des Eisenbahn-Bundesamts (EBA) bestätigt.







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