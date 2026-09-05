Wetter
Das Wochenende wird sommerlich – bis 28 Grad
Wochenendwetter
In Rheinland-Pfalz und Saarland lässt sich die Sonne blicken. (Archivbild)
Silas Stein. DPA

Regen ist nicht angesagt. Dafür lässt sich die Sonne blicken - und die Temperaturen steigen.

Mainz (dpa/lrs) – Das erste Septemberwochenende wird sommerlich warm: Die Temperaturen steigen in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Samstag auf bis zu 27 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es wird sonnig – Regen erwarten die Meteorologen nicht.

Am Sonntag wird es nach rascher Auflösung örtlicher Dunst- und Nebelfelder wieder sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 23 und 28 Grad, in Hochlagen um 21 Grad. Regnen wird es der Prognose zufolge tagsüber nicht. In der Nacht zum Montag werden von Westen einzelne Schauer erwartet.

© dpa-infocom, dpa:260905-930-636898/1

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