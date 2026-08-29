Das Weingut blickt auf eine über 300-jährige Geschichte zurück. Es hat sich nach Krisen immer wieder neu erfinden müssen. „Die Zeit des Jammerns ist vorbei, wir wollen und müssen nach vorne blicken“, sagt Stefan Rumpf im Podcast „Kork & Schrauber“.

Was tun, wenn man auf 300 Jahre Geschichte blickt, aber die Welt um einen herum wieder einmal Kopf steht? In der zehnten Folge von „Kork & Schrauber“, dem Weinpodcast der Rhein-Zeitung, haben Kristine Bäder und René Harth eine echte Instanz von der Nahe zu Gast: Stefan Rumpf, „Senior-Chef“, vom VDP-Weingut Kruger-Rumpf.

Die Geschichte der Familie Rumpf ist eine Erzählung über das Neuerfinden. Wo andere aufgeben, haben die Rumpfs investiert. Ein Credo, das besonders Stefan Rumpf prägte, der den Betrieb 1983 mit gerade einmal 7 Hektar übernahm und zur heutigen Größe führte. Aber auch als Gastgeber sind Rumpfs herausragend: Gemeinsam mit Ehefrau Cornelia, die ein Jahr nach der Betriebsübernahme die erste Straußwirtschaft an der Nahe eröffnete, schuf er ein kulinarisches Aushängeschild, das heute als Restaurant weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt ist.

Doch Stillstand gibt es hier nicht. Heute leiten Sohn Georg und seine Frau Julia das Weingut mit derselben Leidenschaft und einem klaren Blick in die Zukunft. „Die Zeit des Jammerns ist vorbei“, heißt es immer mal wieder im Hause Rumpf.

Deswegen expandierte Kruger-Rumpf unlängst auch an der Nahe: Mit der Übernahme der Weinberge eines zum Verkauf stehenden Weinguts erweitert der Traditionsbetrieb sein Portfolio für Fachhandel und Gastronomie. Mit dem von Julia Rumpf entwickelten Projekt „Haus Rothenberg“, vergrößert das Familienunternehmen sein Angebot gezielt und setzt dabei neue Akzente im Sortiment.

Ob klimatische Herausforderungen oder wirtschaftliche Krisen – im Podcast geht es um die taktische Klugheit, antizyklisch zu investieren, und darüber, wie familiärer Zusammenhalt zur ultimativen Resilienz führt. „Eine inspirierende Geschichte aus der Welt der Spitzenweine, zwischen Bodenständigkeit und mutiger Vision“, findet René Harth.

Das ganze Gespräch gibt es in der neuen Folge von „Kork & Schrauber“. Jetzt unbedingt reinhören und keine Folge mehr verpassen.

Kork & Schrauber

Folge 1, 25. April: Zur Lage des Deutschen Weins – Steffen Schindler

Folge 2, 9. Mai: Aufsteiger am Mittelrhein – Christina Muders vom Weingut Fetz

Folge 3, 23. Mai: Wein, Kirche und Kellergeheimnisse – die Bischöflichen Weingüter Trier

Folge 4, 6. Juni: Deutscher Freundeskreis der Weinetiketten-Sammler - Prof. Euler

Folge 5, 20. Juni: Gelebte Nachhaltigkeit im Weinbau – Sonja Ostermayer

Folge 6, 4. Juli: Kein Wein – Alternative zum entalkoholisierten Wein – Wolfgang Schäfer

Folge 7, 18. Juli: Neu an der Saar – Peter Thehlen, Weinmanufaktur Petershof

Folge 8, 1. August: Neuerfindung nach der Katastrophe an der Ahr – Oliver Swiatek

Folge 9, 15. August: Anarchistischer Wein – Florian Weingart

Folge 10, 29. August: Renommee von der Nahe – Stefan Rumpf vom Weingut Kruger-Rumpf

Alle Folgen gibt es unter www.rhein-zeitung.de/korkschrauber