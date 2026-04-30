CDU und SPD sind sich einig
Das steht im fertigen Koalitionsvertrag von CDU und SPD
Verhandlungsführer Gordon Schnieder (rechts, CDU) und Alexander Schweitzer (SPD) kommen zur Pressekonferenz, nachdem sich CDU un
Verhandlungsführer Gordon Schnieder (rechts, CDU) und Alexander Schweitzer (SPD) kommen zur Pressekonferenz, nachdem sich CDU und SPD in Rheinland-Pfalz sich auf eine gemeinsame Koalition geeinigt haben.
Boris Roessler/dpa

Weniger als sechs Wochen nach der Landtagswahl steht die Koalition von CDU und SPD in Rheinland-Pfalz. Auf folgende Inhalte haben sich die neuen Koalitionspartner geeinigt – ein erster Überblick. 

Lesezeit 3 Minuten
CDU und SPD haben sich fünfeinhalb Wochen nach der Landtagswahl am 22. März auf eine neue Große Koalition geeinigt. In Mainz stellten der designierte Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) und Noch-Regierungschef Alexander Schweitzer (SPD) Eckpunkte sowie die Zuschnitte der künftigen zehn Ministerien auf Landesebene vor.

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Rheinland-PfalzPolitik

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