Weniger als sechs Wochen nach der Landtagswahl steht die Koalition von CDU und SPD in Rheinland-Pfalz. Auf folgende Inhalte haben sich die neuen Koalitionspartner geeinigt – ein erster Überblick.
Lesezeit 3 Minuten
CDU und SPD haben sich fünfeinhalb Wochen nach der Landtagswahl am 22. März auf eine neue Große Koalition geeinigt. In Mainz stellten der designierte Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) und Noch-Regierungschef Alexander Schweitzer (SPD) Eckpunkte sowie die Zuschnitte der künftigen zehn Ministerien auf Landesebene vor.