Möglicher Stellenabbau Gespräche bei Canyon in Koblenz laufen weiter 13.02.2026, 13:46 Uhr

i Werden bei Canyon in Koblenz Stellen abgebaut? Derzeit laufen dazu Gespräche zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsführung. Kevin Rühle/Archiv. Kevin Ruehle

Nach der Ankündigung, Stellen abzubauen, laufen beim Fahrradhersteller Canyon in Koblenz die Gespräche zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung weiter. Betriebsrat und IG Metall hatten mehr Informationen gefordert, um die Lage beurteilen zu können.

Wie geht es weiter beim Koblenzer Fahrradhersteller Canyon? Dazu dringt aktuell nichts von Unternehmensseite nach draußen. Canyon hatte angekündigt, bis zu 320 der rund 1600 Stellen im Unternehmen abzubauen – vor allem am Standort Koblenz. Nach Informationen unserer Zeitung laufen noch immer Gespräche zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsleitung.







