Möglicher Stellenabbau 
Gespräche bei Canyon in Koblenz laufen weiter 
Werden bei Canyon in Koblenz Stellen abgebaut? Derzeit laufen dazu Gespräche zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsführung.
Werden bei Canyon in Koblenz Stellen abgebaut? Derzeit laufen dazu Gespräche zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsführung.
Kevin Rühle/Archiv. Kevin Ruehle

Nach der Ankündigung, Stellen abzubauen, laufen beim Fahrradhersteller Canyon in Koblenz die Gespräche zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung weiter. Betriebsrat und IG Metall hatten mehr Informationen gefordert, um die Lage beurteilen zu können.

Lesezeit 1 Minute
Wie geht es weiter beim Koblenzer Fahrradhersteller Canyon? Dazu dringt aktuell nichts von Unternehmensseite nach draußen. Canyon hatte angekündigt, bis zu 320 der rund 1600 Stellen im Unternehmen abzubauen – vor allem am Standort Koblenz. Nach Informationen unserer Zeitung laufen noch immer Gespräche zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsleitung.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten