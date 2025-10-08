„Wir wissen, wo du wohnst“: Drohungen wie diese machten im Ludwigshafen die Runde, seit der AfD-Kandidat von der OB-Wahl ausgeschlossen wurde. Eine Adressatin: die amtierende Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Jetzt redete sie in Mainz Klartext.
Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos, früher SPD) hat vier Tage vor der Oberbürgermeister-Stichwahl in Ludwigshafen die Entscheidung des Wahlausschusses, den Koblenzer AfD-Landtagsabgeordneten Joachim Paul nicht als Bewerber zur Wahl zuzulassen, verteidigt.