Finanzmisere der Kommunen „Das schadet der Demokratie“: OB Steinruck mit Klartext 08.10.2025, 15:48 Uhr

i Die frühere Gewerkschaftsfunktionärin, Landtags- und Europaabgeordnete Jutta Steinruck amtiert seit 2018 als Oberbürgermeisterin ihrer Heimatstadt Ludwigshafen. Bei der OB-Wahl Ende September war sie nicht mehr angetreten. Wer ihr Nachfolger wird, entscheidet sich am Sonntag, 12. Oktober. Andreas Arnold/dpa

„Wir wissen, wo du wohnst“: Drohungen wie diese machten im Ludwigshafen die Runde, seit der AfD-Kandidat von der OB-Wahl ausgeschlossen wurde. Eine Adressatin: die amtierende Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Jetzt redete sie in Mainz Klartext.

Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos, früher SPD) hat vier Tage vor der Oberbürgermeister-Stichwahl in Ludwigshafen die Entscheidung des Wahlausschusses, den Koblenzer AfD-Landtagsabgeordneten Joachim Paul nicht als Bewerber zur Wahl zuzulassen, verteidigt.







