Nach dem Freispruch am US-Militärgericht in Spangdahlem überprüft das Justizministerium in Mainz die Anwendung des Nato-Truppenstatuts. Was erwarten die Eltern des auf der Säubrennerkirmes getöteten Wittlichers davon?
Bis heute sorgt der Fall für Trauer, Empörung und auch Ratlosigkeit: Auf der Säubrennerkirmes in Wittlich wurde 2023 ein junger Mann erstochen. Am nächsten Morgen verhörten deutsche Ermittler einen US-Soldaten vom US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem. In seiner Vernehmung gestand der damals 27-Jährige, für die tödliche Messerattacke auf den 28-jährigen Wittlicher verantwortlich zu sein.