Tod auf Säubrennerkirmes
Das sagt Familie des Opfers zu neuesten Entwicklungen
Irina und Michael Ovsjannikov mit Erinnerungen an ihren getöteten Sohn. Sohn Micha wurde auf der Säubrenner Kirmes getötet, der angeklagte US-Soldat freigesprochen.
Harald Tittel. picture alliance/dpa

Nach dem Freispruch am US-Militärgericht in Spangdahlem überprüft das Justizministerium in Mainz die Anwendung des Nato-Truppenstatuts. Was erwarten die Eltern des auf der Säubrennerkirmes getöteten Wittlichers davon?

Bis heute sorgt der Fall für Trauer, Empörung und auch Ratlosigkeit: Auf der Säubrennerkirmes in Wittlich wurde 2023 ein junger Mann erstochen. Am nächsten Morgen verhörten deutsche Ermittler einen US-Soldaten vom US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem. In seiner Vernehmung gestand der damals 27-Jährige, für die tödliche Messerattacke auf den 28-jährigen Wittlicher verantwortlich zu sein.

