Tod auf Säubrennerkirmes Das sagt Familie des Opfers zu neuesten Entwicklungen Christian Moeris 18.01.2026, 11:53 Uhr

i Irina und Michael Ovsjannikov mit Erinnerungen an ihren getöteten Sohn. Sohn Micha wurde auf der Säubrenner Kirmes getötet, der angeklagte US-Soldat freigesprochen. Harald Tittel. picture alliance/dpa

Nach dem Freispruch am US-Militärgericht in Spangdahlem überprüft das Justizministerium in Mainz die Anwendung des Nato-Truppenstatuts. Was erwarten die Eltern des auf der Säubrennerkirmes getöteten Wittlichers davon?

Bis heute sorgt der Fall für Trauer, Empörung und auch Ratlosigkeit: Auf der Säubrennerkirmes in Wittlich wurde 2023 ein junger Mann erstochen. Am nächsten Morgen verhörten deutsche Ermittler einen US-Soldaten vom US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem. In seiner Vernehmung gestand der damals 27-Jährige, für die tödliche Messerattacke auf den 28-jährigen Wittlicher verantwortlich zu sein.







