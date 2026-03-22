Nach 35 Jahren in der Opposition kann die CDU ihr Glück kaum fassen. Bei der SPD herrscht Fassungslosigkeit. Ministerpräsident Schweitzer braucht lange, bis er sich äußert.
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Es ist kurz vor halb sieben, als die CDU ihren „Gordon“ zum ersten Mal zu Gesicht bekommt. Die ersten Ergebnisse sind da längst über den Bildschirm gelaufen. Doch Schnieder ließ sich Zeit, blieb in seinem Büro mit den engsten Vertrauten. Erst nach der ersten Hochrechnung macht sich der Eifeler auf den Weg in den Fraktionssaal, wo er von der jubelnden Menge begrüßt wird.