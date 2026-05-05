Was tun CDU und SPD künftig für die Kommunen in Rheinland-Pfalz? Das steht im neuen Koalitionsvertrag. Den nimmt die Bürgermeisterinitiative „Jetzt reden wir“ nun genau unter die Lupe – und ist längst nicht mit allem einverstanden.
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Der Koalitionsvertrag der zukünftigen rheinland-pfälzischen Landesregierung steht – die Kommunen schauen genau hin. Hat die künftige Große Koalition (GroKo) die finanzielle Situation der Gemeinden, Kreise und Städte im Blick? Soll unnötige Bürokratie abgebaut werden?