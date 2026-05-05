Initiative „Jetzt reden wir“ Das sagen Kommunen in RLP zu neuem Koalitionsvertrag Hannah Klein 05.05.2026, 13:11 Uhr

i CDU und SPD in Rheinland-Pfalz einigen sich auf eine gemeinsame Koalition. Verhandlungsführer Gordon Schnieder (CDU, rechts) und Alexander Schweitzer (SPD) stellen auf einer Pressekonferenz in Mainz den neuen Koalitionsvertrag vor. Was versprechen die künftigen Regierungsparteien den Kommunen? Die Initiative "Jetzt reden wir" bewertet die Vorhaben nun. (Symbolfoto) Boris Roessler. picture alliance/dpa

Was tun CDU und SPD künftig für die Kommunen in Rheinland-Pfalz? Das steht im neuen Koalitionsvertrag. Den nimmt die Bürgermeisterinitiative „Jetzt reden wir“ nun genau unter die Lupe – und ist längst nicht mit allem einverstanden.

Der Koalitionsvertrag der zukünftigen rheinland-pfälzischen Landesregierung steht – die Kommunen schauen genau hin. Hat die künftige Große Koalition (GroKo) die finanzielle Situation der Gemeinden, Kreise und Städte im Blick? Soll unnötige Bürokratie abgebaut werden?







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