Trauer und Entsetzen über den gewaltsamen Tod eines Polizisten sind im Saarland weiterhin groß. Auch die Landtagsabgeordneten erheben sich in Stille für den Beamten.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der saarländische Landtag hat mit einer Schweigeminute des in Völklingen erschossenen Polizisten gedacht. «Der Tod des Polizisten macht fassungslos. Er erschüttert und bewegt viele Saarländerinnen und Saarländer», sagte Landtagspräsidentin Heike Winzent zu Beginn der Plenarsitzung in Saarbrücken. «Wir trauern. Das Saarland trauert.»

Anschließend erhoben sich die Abgeordneten für ein stilles Gedenken, zu dem die Landesregierung um 9.00 Uhr im Saarland aufgerufen hatte. Das saarländische Innenministerium hatte die Polizeibehörden der anderen Länder und des Bundes eingeladen, sich der Gedenkminute anzuschließen.

Der 34 Jahre alte Polizist war am Donnerstag getötet worden, als er mit Kollegen versuchte, den mutmaßlichen Täter nach einem Überfall auf eine Tankstelle zu stellen. Laut Staatsanwaltschaft wurde er von sechs Schüssen getroffen, nachdem der 18 Jahre alte mutmaßliche Täter eine Dienstwaffe entrissen hatte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen Mordes.