Grundsteuer-Urteil „Das Land ist auf einem steuerpolitischen Irrweg“ Anke Mersmann 05.12.2025, 19:00 Uhr

i Die neue Grundsteuer gilt seit diesem Jahr, in Rheinland-Pfalz wird das Bundesmodell angewendet. Es steht in der Kritik. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Ein Verwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen hat differenzierte Grundsteuer-Hebesätze für Wohn- und Gewerbeimmobilien für rechtswidrig erklärt. Verbände sehen im Urteil ein wichtiges Signal auch für Rheinland-Pfalz.

. Kommunen in Rheinland-Pfalz dürfen seit der Grundsteuerreform differenzierte Hebesätze ansetzen: Sie können Grundstücke mit Gewerbe anders besteuern als Wohngrundstücke. Auf diese Weise sollte verhindert werden, dass Eigentümer von Wohngrundstücken – und damit auch Mieter – übermäßig steuerlich belastet werden.







