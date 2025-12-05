„Das Land ist auf einem steuerpolitischen Irrweg“

Ein Verwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen hat differenzierte Grundsteuer-Hebesätze für Wohn- und Gewerbeimmobilien für rechtswidrig erklärt. Verbände sehen im Urteil ein wichtiges Signal auch für Rheinland-Pfalz.
. Kommunen in Rheinland-Pfalz dürfen seit der Grundsteuerreform differenzierte Hebesätze ansetzen: Sie können Grundstücke mit Gewerbe anders besteuern als Wohngrundstücke. Auf diese Weise sollte verhindert werden, dass Eigentümer von Wohngrundstücken – und damit auch Mieter – übermäßig steuerlich belastet werden.