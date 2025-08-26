Vor zehn Jahren sagte die damalige Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ihren Leitsatz „Wir schaffen das“. Haben wir es denn in RLP geschafft? Was ist seit 2015 gut gelaufen, was schiefgegangen? Die (politischen) Bewertungen fallen unterschiedlich aus.

Es war ein bedeutender Satz der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Vielleicht war es sogar der bedeutendste ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft. Am 31. August 2015 sagte Merkel in der traditionellen Sommer-Pressekonferenz über den Zuzug Hunderttausender Geflüchteter ihren Satz, der zum Leitsatz werden sollte: „Wir schaffen das.“ Zehn Jahre später fällt die Bilanz über die damalige und heutige Flüchtlingspolitik ganz unterschiedlich aus. Die Altkanzlerin sagt, sie würde heute wieder so entscheiden. Deutschland sei bei der Integration von Asylsuchenden deutlich vorangekommen.

Wie schaut Rheinland-Pfalz auf Angela Merkels Leitsatz? Haben wir es in Rheinland-Pfalz geschafft? Was ist seit 2015 gut gelaufen, was schiefgelaufen? Und was muss sich bei der Aufnahme von Geflüchteten unbedingt verbessern? Diese Fragen haben wir vier Politikern beziehungsweise Interessenvertretern gestellt. Die Antworten und Bewertungen fallen ganz unterschiedlich aus.

Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) ist seit 2021 als Landesministerin für die Themen Flucht und Integration verantwortlich. Die Aufnahme von Geflüchteten läuft seit ihrem Amtsbeginn weitgehend geräuschlos. Die Frage unserer Zeitung, ob wir es denn heute geschafft haben, beantwortet die Vize-Ministerpräsidentin so: „Heute kann gesagt werden: Ja, wir haben es geschafft.“ Aus Sicht der Ex-Grünen-Landeschefin gibt es in Rheinland-Pfalz ein stabiles und resilientes Aufnahme- und Integrationssystem. Die Abläufe seien erprobt, die Zusammenarbeit mit den Kommunen, die für die Unterbringung der Asylsuchenden zuständig sind, sei eng, so Binz. Die Integration – ein langfristiger Prozess – werde vorangetrieben.

Binz räumt gegenüber unserer Zeitung allerdings ein, dass auch Rheinland-Pfalz vor zehn Jahren vor „einer völlig neuen Herausforderung stand“. Innerhalb kürzester Zeit seien sehr viele Menschen ins Land gekommen – nach Angaben ihres Ministeriums seit 2015 mehr als 137.000 (Stand Ende 2024). Rund 134.000 Personen hätten einen Antrag auf Asyl gestellt. Hinzukommen rund 65.600 Ukrainer seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, wovon 55.000 (Stand Ende Juli) laut Binz’ Ministerium zurzeit im Bundesland leben.

Vor zehn Jahren sei es die Aufgabe gewesen, „in dieser humanitären Notsituation“ die vielen Menschen zu versorgen, Strukturen aufzubauen und die Zusammenarbeit zwischen Behörden, Hilfsorganisationen und Ehrenamtlichen zu koordinieren. Binz sagt: „Das war anfangs an mancher Stelle holprig, doch dank des außergewöhnlichen Engagements vieler Menschen hat sich das schnell eingespielt.“

Bei der Frage, was weniger gut gelaufen ist, kritisiert die Grünen-Politikerin, dass es erst vor zwei Jahren zu einer Zusage des Bundes über eine dauerhafte Mitfinanzierung der Asylkosten gekommen sei. Binz erklärt weiter: „Die plötzliche Dimension der Flüchtlingsbewegung wirkte wie ein Brennglas auf bestehende Schwächen.“ Für sie sei eine wichtige Lehre aus der Zeit, dass Pragmatismus in der Politik und Gesellschaft unverzichtbar sei.

Zu einer gänzlich anderen Einschätzung kommt CDU-Oppositionsführer und Spitzenkandidat seiner Partei, Gordon Schnieder. Der Eifeler sagt unserer Zeitung: „Wir müssen uns ehrlich machen: Nein, wir haben es nicht geschafft. Trotz großer Anstrengungen sind unsere Kommunen überlastet, Schulen und Kindertagesstätten am Limit, Verfahren zu langsam. Integration braucht Ordnung und Steuerung.“

Die Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) setze hier klare Impulse. Schnieder fordert die Landesregierung auf, diesem Kurs zu folgen. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hatte dessen ungeachtet kürzlich erklärt, dass er für ein Ende der dauerhaften Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen sei. Schnieder sieht das anders. Grenzkontrollen seien kein Angriff auf Europa, „sondern ein notwendiger Schutzmechanismus, solange es an einem funktionierenden Schutz der europäischen Außengrenze fehlt“.

Der CDU-Oppositionsführer findet, dass viele Geflüchtete ihren Platz in der Gesellschaft gefunden hätten – „auch dank des großen Engagements vor Ort“. Hilfsbereitschaft und Integrationen seien und blieben möglich. Schnieder mahnt allerdings, klare und funktionierende Strukturen zu schaffen. Dazu gehören für den CDU-Politiker eine zentrale Stelle beim Land, die sich um Migration und Rückführungen kümmert, eine zentrale Unterbringung von Gefährdern und straffälligen Asylbewerbern und eine zeitnahe Rückführung derjenigen, die keine Bleibeberechtigung haben.

Bei der Frage, was unbedingt besser werden muss, fordert der Christdemokrat „eine ehrliche Migrationspolitik, die Humanität und Ordnung verbindet“ ein. Konkret gehe es um schnellere Asylverfahren, kontrollierte Grenzen, eine Entlastung der Kommunen, indem Asylbewerber länger in den Landeseinrichtungen blieben, sowie verbindliche Sprach- und Integrationsangebote.

Andreas Göbel kann und will als geschäftsführender Direktor des Landkreistags, also der Interessenvertretung der Landkreise, die Frage, ob wir es in Rheinland-Pfalz geschafft haben, nicht mit einem kurzen Satz beantworten. Gerade bei diesem Thema seien die Grautöne wichtig, sagt Göbel. Die Verwaltungen der Kreise, Städte und Gemeinden hätten bei der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge sehr viel geschafft.

Kritischer sieht Göbel das Thema Integration. Hier komme das Land an seine Kapazitätsgrenzen – in Kindertagesstätten, in Schulen, bei Sprachkursen, bei der Vermittlung von Arbeit oder Wohnraum. Ex-Bundespräsident Joachim Gauck habe es mit seiner Aussage „Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten, sie sind endlich“ auf den Punkt gebracht, findet Göbel.

Der geschäftsführende Landkreistag-Direktor beklagt wieder einmal, dass das Thema Integration nicht den politischen Stellenwert genieße, den es aus seiner Sicht braucht. Nimmt man jeden Einzelnen erst, sei eine intensive Betreuung nötig. Diese funktioniere aber nur, wenn humanitäre Fluchtaufnahme begrenzt werde. Die Bemühungen in diese Richtung müssten unbedingt fortgesetzt werden. Göbel sagt: „Die Bemühungen des rheinland-pfälzischen Integrationsministeriums gehen in die richtige Richtung, sind aber nicht ausreichend, da Integration ein Querschnitts- und Schwerpunktthema für diese und kommende Landesregierungen sein muss.“

Andreas Göbel erklärt, dass es heute noch an einigem fehle – zum Beispiel der frühzeitigen Erhebung der Sprachkenntnisse in Kitas sowie verbindlichen Fördermaßnahmen. Generell pocht er darauf, dass bei der Integration mehr auf ein aktives Mitwirken der Zugewanderten gesetzt wird. Göbel sagt: „Die Vermittlung von sozialer Verantwortlichkeit muss im Mittelpunkt stehen – als bewusster Gegenentwurf zu gesellschaftlichem Rückzug, Individualismus oder dem Entstehen von Parallelstrukturen.“

Natalie Lochmann ist die Geschäftsführerin des Flüchtlingsrates Rheinland-Pfalz, einer Menschenrechtsorganisation, die sich für die Rechte von Flüchtlingen und Migranten starkmacht. Lochmann zieht insgesamt eine positive Bilanz. Menschen hätten, trotz vieler Hürden für Geflüchtete und Schwierigkeiten in den Kommunen, gezeigt, „dass es gemeinsam schaffbar ist“.

Viele der Schutzsuchenden von damals hätten längst die deutsche Staatsbürgerschaft, eine Ausbildung abgeschlossen, einen Job gefunden, vielleicht sogar ein Haus gebaut. Die Kinder derjenigen seien in Deutschland geboren, gingen hier zur Schule und gehörten ganz selbstverständlich dazu, sagt Lochmann. Die Menschen würden das Land mit am Laufen halten „und bereichern unsere Gesellschaft. Also ja, trotz vieler Herausforderungen haben wir es geschafft“, sagt die Geschäftsführerin des Flüchtlingsrates.

Lochmann lobt, dass sich viele der Unterstützungsstrukturen bis heute bewährt hätten. Sie bemängelt allerdings, dass Restriktionen in der Einwanderungspolitik dazu geführt hätten, dass viel positiver Wille, Motivation und Potenzial der Eingewanderten nicht genutzt worden sei. Langjährige Duldungsphasen, in denen die Menschen weder arbeiten noch Deutschkurse besuchen dürften, förderten nicht die Integration. Lochmann ergänzt: Soziale Probleme wie der Wohnraummangel, fehlende Schul- oder Kitaplätze oder fehlende psychosoziale Versorgung würden durch die Politik nicht ausreichend angegangen. „Das schürt sozialen Unfrieden, bei dem Zugewanderte häufig als Sündenböcke herhalten müssen.“ Diese Probleme müssten gelöst werden.

Und was muss aus Lochmanns Sicht unbedingt besser werden? Die Flüchtlingsrat-Geschäftsführerin fordert mehr politische Bildungsarbeit zu den Themen Flucht und Migration, einen leichteren Zugang Zugewanderter zum Arbeitsmarkt, eine schnellere Anerkennung von Abschlüssen sowie ausreichende Sprachkurse. Lochmann endet mit: „Es muss sichergestellt werden, dass Geflüchtete in Würde und angstfrei leben und ihre Potenziale entfalten können.“

Auch dieses Verbrechen gehört zu einer rheinland-pfälzischen Bilanz der Flüchtlings- und Migrationspolitik dazu: Im Dezember 2017 wurde die damals 15-jährige Mia aus Kandel in der Südwestpfalz von ihrem ehemaligen Freund, Abdul D., ein afghanischer Flüchtling, vor einem Drogeriemarkt ermordet. Mia starb noch am Tatort. In der Folge gab es in Kandel wochenlang Demonstrationen. Abdul D. wurde später wegen Mordes verurteilt – und brachte sich im Oktober 2019 in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt selbst um. bas