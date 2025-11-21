„Darum kann man sich gar nicht genug Gedanken machen“

Wie steht es um die Industrie in Rheinland-Pfalz? In der fünften Folge des Business Talk gehen Lars Hennemann und Ralf Köllbach dieser Frage nach. Die Bereitschaft zum Wandel ist dabei für Köllbach ein tragender Teil des Erfolgs.

Die Industrie ist das wirtschaftliche Herzstück Deutschlands. Ob in kleinen, mittelständischen oder großen Betrieben organisiert - mit ihnen fangen an vielen Stellen auch in der Region am Mittelrhein Wertschöpfung und sichere Arbeitsplätze an. Oder fingen? Aktuell ist viel von Krise und Umbruch die Rede.

Grund genug für Ralf Kölbach, Vorstandschef der Westerwaldbank, und Lars Hennemann, Chefredakteur der Rhein-Zeitung, in der fünften Folge des gemeinsamen Podcasts Business Talk sich mit dem Thema Industrie zu befassen. „Man kann sich um die Industrie gar nicht genug Gedanken machen. Die Befassung damit ist für unseren Wohlstand existenziell“, sagt Kölbach.

„Wie Phönix immer neu entstehen“

Erfolg hänge allerdings, so Kölbach weiter, vor allem an Produkten: „Wenn ich irgendwas habe, was mein Nachbar oder alle Welt gerne hätte, dann können wir skalieren, dann geht es mir einfach als Unternehmen von Anfang an besser.“ Der Westerwälder, von Haus aus Volkswirt, erinnert an dieser Stelle an den österreichischen Ökonomen Alois Schumpeter, der konstatiert habe, dass Unternehmen sich immer wieder wie der mythische Vogel Phönix verbrennen müssten, um neu zu entstehen und so auf Dauer zu bestehen.

Gerade der mittelständisch geprägte Norden von Rheinland-Pfalz habe diesbezüglich durchaus gute Chancen: „Die Bereitschaft zum Wandel ist auch in Zeiten wie diesen ein tragender Teil des Erfolges. Da sind natürlich gerade die Mittelständler hier immer wieder auch schnell im Reagieren, im Suchen neuer Geschäftsfelder.“

„Wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen“

Vorausgesetzt, Bürokratie, Preise und andere Einflüsse ließen ihnen auch die Spielräume dafür. Und von Denkschule wie der des „Degrowth“ also des billigend in Kauf genommen Rückgangs der Industrie, hält Kölbach gar nichts: „Damit sägen wir an dem Ast, auf dem wir sitzen.“

Auch Folge fünf wird also wieder spannend. Jetzt direkt hier reinhören.

