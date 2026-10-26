Darmstadt (dpa/lhe) - Fußball-Bundesligist SV Elversberg will erstmals in der Vereinsgeschichte ins Achtelfinale des DFB-Pokals einziehen. Außenseiter SV Darmstadt 98 will dies mit beherztem und couragiertem Offensiv-Fußball verhindern und für eine Überraschung sorgen. «Wir wollen Dinge besser machen als zuletzt in Leipzig, um gegen Darmstadt Geschichte zu schreiben», sagte Elversbergs Coach Vincent Wagner vor dem Zweitrundenduell am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) gegen den SV Darmstadt 98.

Das Zweitliga-Schlusslicht aus Hessen rechnet sich aber durchaus Chancen aus. «Entscheidend ist, dass wir uns trauen, mit dem Ball mutig Fußball zu spielen. Das ist ganz wichtig und unabhängig vom Defensivkonzept», sagte Coach Florian Kohfeldt.

Das werde aktuell und auch in den kommenden Wochen ein absoluter Schlüssel sein und solle auch ein Teil der Strategie in Elversberg sein. «Der Pokal ist ein unglaublich geiler Wettbewerb. Wir wollen eine Runde weiterkommen, denn alles andere macht keinen Sinn. Sonst bräuchte man im Pokal gar nicht erst anzutreten», sagte der 44-Jährige.

Wagner erwartet ein Duell auf Augenhöhe. «Es wird nicht locker easy werden», betonte der 40-Jährige. Aber wenn es die Mannschaft gut mache, habe sie eine gute Chance zu gewinnen. «Verlieren ist irgendwie doof, das macht nicht so viel Spaß. Deshalb werden wir versuchen, dies zu vermeiden», sagte Wagner, der um die aktuelle prekäre Situation des Gegners weiß. «Wären wir nicht in der Bundesliga, hätte es uns genauso passieren können. Dann hätten wir auch einen größeren Umbruch gehabt», sagte er.

Kohfeldt: «Noch ein paar Pokal-Geschichten schreiben»

Sein Trainerkollege hat für das Wagner-Team nur lobende Worte. «Ich freue mich erst einmal für die SV Elversberg, dass die gute, kontinuierliche Arbeit der letzten Jahre belohnt wird. Sie spielen nach wie vor mit sehr hohem Pressing und versuchen, sich spielerisch von hinten herauszulösen», sagte Kohfeldt.

Seine bisher so schwach in die Saison gestartete Mannschaft wolle er selbst in den richtigen Fokus bringen, dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Pokalmannschaften zeichne es aus, dass sie «diesen Alles-oder-nichts-Charakter des Wettbewerbs mögen. Und ich hoffe, dass wir das auch in diesem Jahr wieder in uns haben», sagte er. «Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr noch ein paar weitere Geschichten schreiben können.»